Racing | El primer refuerzo para Pizzi está en casa

Benjamín Garré será uno más de tantos casos de jugadores que en algún momento han sido considerados como un refuerzo más sin que hayan arribado de otros lares. Desde que llegó a Racing, en el verano pasado, Juan Antonio Pizzi nunca pudo tenerlo a disposición, pero sí contará con él en el inicio de la segunda parte del año. En plena puesta a punto tras la operación en la rodilla izquierda, los plazos indican que el extremo empezará a entrenarse a la par de sus compañeros desde el comienzo de la pretemporada (arrancará el lunes 21 de este mes) o, en su defecto, durante su desarrollo.

Al ex Manchester City lo intervinieron quirúrgicamente en enero último por una lesión osteocondral. Producto del desprendimiento de un cartílago, le colocaron un pequeño clavo biodegradable. Luego de que en otra visita al quirófano -estaba prevista- se le extrajera la parte residual que no se desintegró, el futbolista de 21 años avanzó en la rehabilitación, pero aún o no reapareció: terminó el semestre con tareas a un costado del campo y en el gimnasio, esto sumado a dos o tres dobles turnos semanales.

Según le contaron desde su círculo íntimo, el jugador seguirá trabajando en vacaciones, apoyado en un preparador físico y médico personales para acelerar tiempos. Hasta aquí jugó 14 partidos, sólo seis como titular y convirtió un gol: en septiembre de 2020, en el triunfo por 2-0 frente a Alianza Lima, en Perú (entró en el segundo tiempo en reemplazo de Walter Montoya).

Casi seis meses sin acción

Garré disputó su último compromiso el 20 de diciembre de 2020, en el empate 1-1 con Estudiantes, en La Plata. Llegó a la Academia en el mercado del verano de ese año como una apuesta, después de quedar libre del City, club inglés en el que actuó en las juveniles (en Primera apenas estuvo en un amistoso). La entidad de Avellaneda compró el 75% de la ficha en 2.500.000 dólares (el resto le pertenece a su familia), con una cláusula de rescisión de 13.000.000 de euros.

De mayor a menor​

Con Sebastián Beccacece al frente del equipo, el futbolista tuvo un comienzo prometedor. Aunque fue perdiendo terreno, apareció cada vez menos en escena con ese DT y desde su representación habían empezado a buscarle un nuevo destino. Hasta que su paso por el bisturí le puso un freno a su actividad.

Garré debutó en la Academia con Beccacece como DT. Su último partido lo jugó en diciembre de 2020. Fotobaires.

Ahora se prepara con todo para llegar de la mejor manera a las labores del receso. ¿Podrá conquistar a Juan Antonio Pizzi? El técnico deberá evaluarlo, claro.