Thiago Medina remodeló su casa gracias a Gran Hermano

El joven pudo remodelar su casa gracias al dinero que obtuvo en el programa y mostró los resultados muy orgulloso.

Pese a haber quedado eliminado de Gran Hermano, Thiago Medina logró aprovechar la exposición que le brindó el reality y pudo conseguir varios trabajos en redes sociales. Sin ir más lejos, gracias a las colaboraciones con marcas y el dinero que ganó durante y después de su participación, el joven de 19 años pudo remodelar su casa y mostró orgulloso el resultado en televisión.

En diálogo con Mañanísima, ciclo conducido por Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, Thiago brindó una nota desde su casa y mostró muy contento los resultados de su nuevo hogar. Según reveló, las remodelaciones iniciaron mientras él estaba dentro de la casa, ya que su familia logró tener más exposición y así lograron ir cambiando su vivienda de a poco.

«Cuando llegué no entendía nada. Me costaba reconocer los lugares. Bueno, directamente no los reconocía», empezó por decir Thiago. Luego, añadió muy orgulloso de su nuevo espacio: «Un poco porque había estado mucho tiempo afuera, en Gran Hermano, y otro porque estaba todo muy cambiado, muy nuevo, muy lindo».

Entre los cambios que realizaron en la casa de Medina, se pueden mencionar la pintura en la mayoría de las paredes, nuevos muebles e incluso una nueva distribución de las habitaciones. Muy contento por el nuevo espacio en donde puede vivir, Thiago aseguró que «su casa está hermosa». Antes de entrar a Gran Hermano, el joven participante reveló que vivía en una casa humilde a la que le faltaban muchas instalaciones para poder vivir cómodamente, pero gracias a su paso por el reality, logró construir un mejor lugar para toda su familia.