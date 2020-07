Chiche Gelblung rompió el silencio: “Me desperté diciendo bol… y me internaron”

Ya dado de alta, el conductor contó con su particular estilo cómo fue su internación y llevó tranquilidad a todos los que se preocuparon por su salud. «Sé que la gente siente afecto, pero nunca pensé que iba a generar eso», confesó.

Con su sentido del humor intacto, Chiche Gelblung se refirió a su estado de salud y reveló que no recuerda los momentos previos a su estadía en el Sanatorio de los Arcos. “Ni me acuerdo que me haya despertado. Me dijo mi mujer (Cristina Seoane) que me desperté medio diciendo boludeces, y bueno, ahí me internaron”, aseguró el conductor, ya dado de alta, en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

Y, para tratar de aligerar la charla, el comunicador agregó: “Tampoco es nada raro. Tampoco es nada que se pueda confundir. Mi mujer está acostumbrada”.

En primera instancia se temió que el periodista hubiese tenido un ACV, cuadro que fue desmentido por las autoridades y allegados más tarde. También se descartó que sufriera coronavirus o una inflación pulmonar tras los estudios correspondientes.

“Se pensó que podía ser una neumonía. En realidad tenía un pequeño foco en el pulmón y bueno, a las 48 horas, con el antibiótico, se fue”, señaló Gelblung. ¿Qué tuvo finalmente? Una sepsis a la que describió como un “episodio confusional, producto, aparentemente, de una infección de un pie”.

“Veía la televisión y decían que estaba grave… la noticia circuló y produjo conmoción. No sé por qué se armó todo el bardo. No me iba a poner a llamar, pero me causaba gracia. Fue una especie de impacto nacional. Sé que la gente siente afecto, pero nunca pensé que iba a generar eso”, contó sorprendido.

Durante su estadía en el centro médico, Gelblung estuvo 48 horas con respirador artificial y cinco días en terapia intensiva. Ayer recibió el alta y esta mañana, desde su casa, empezó a volver gradualmente a sus compromisos televisivos. “No fumo, no bebo, no salgo de noche. Soy un embole. Mi único vicio es el laburo”, bromeó al respecto. Hay Chiche para rato.