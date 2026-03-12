Se viene un festival cultural y gastronómico en Cholila

El encuentro será a orillas del río Carrileufú y contará con un curanto, música, juegos y stands.



La Municipalidad de Cholila anunció una nueva edición del Festival Cultural Gastronómico: Curanto y Tradición, una propuesta que reúne sabores, música y actividades comunitarias en un escenario natural único. El evento tendrá lugar el sábado 11 de abril desde las 10 horas, en el Camping Municipal de Villa Lago Rivadavia, a orillas del río Carrileufú.

La jornada ofrecerá un abanico de propuestas que incluyen presentaciones de músicos y artistas locales, bingo, juegos tradicionales y stands de productores y emprendedores de la región. Como cada año, el curanto patagónico, legado ancestral de los pueblos originarios, será el gran protagonista y uno de los platos más esperados por vecinos y visitantes.

Desde el municipio adelantaron que en los próximos días se anunciará la preventa de porciones de curanto y cartones para el bingo, para quienes deseen asegurarse un lugar en esta celebración que busca poner en valor las tradiciones locales, fortalecer la identidad comunitaria y compartir un día en familia en un entorno natural incomparable.