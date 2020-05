Chubut | Ávila: “hoy en Chubut falta liderazgo político”

El Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados habló de la división del interbloque de Chubut al Frente en la Legislatura y la crisis provincial.

El referente del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, realizó un balance de la situación política de la provincia.

Al inicio de la conversación hablo sobre el contexto petrolero, al que definió como «complejo y difícil», y remarcó que los sectores deben encontrar un acuerdo que represente a las partes.

Al ser consultado acerca de la situación política de la provincia y en especial, de la creación del interbloque de Chubut Al Frente en la legislatura; y sentenció que a su parecer, hoy en Chubut falta liderazgo político: «cada uno hace su quintita para salvarse. Nuestros diputados tienen la obligación de responder a la sociedad».

Luego, ahondó en que desde provincia se debe ejecutar un plan para salir adelante de la crisis sin pedir más ayuda, pero dijo que no ve un plan y «eso es desesperante: peor no nos puede ir, ¿que más nos puede pasar?. Esto no se soluciona cambiando al gobernador o al vice».

Para cerrar, lamentó que sea altamente probable que la crisis de Chubut se termine resolviendo en Buenos Aires, «pero es por la propia incompetencia nuestra. Nadie más tiene la culpa de que no se paguen los sueldos».

Fuente: Mil Patagonias