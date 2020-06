Chubut | Legislatura: Sierra aseguró que es una barbaridad lo que dice el gobernador

El titular del gremio de los empleados de la Legislatura no le cayeron bien las declaraciones de Mariano Arcioni respecto de que los poderes Legislativo y Judicial se llevan la mitad del presupuesto provincial.



El titular de la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL), Angel Sierra, confirmó que solo garantizarán las sesiones en la Legislatura la semana próxima si antes hay un compromiso escrito que les garantice previsibilidad salarial, más allá de pagarles este fin de semana el mes de abril, aún pendiente.

De este modo, el próximo martes podría ingresar para su tratamiento en la Legislatura el proyecto de reestructuración de la deuda externa, el cual sería analizado en comisiones un día después y tendría aprobación el jueves 2 de julio si es que Chubut al Frente reúne al menos 14 votos. Hoy solo cuenta con los 7 propios que le quedan al arcionismo.

En declaraciones a La Cien Punto Uno, Sierra se mostró molesto por las declaraciones del martes del gobernador Mariano Arcioni, cuando dijo que los poderes Legislativo y Judicial insumían la mitad del presupuesto provincial.

“Es una barbaridad que lo diga el gobernador. No cayó bien y estamos muy molestos por ese tema. No sé qué fórmula usa para decir semejante cosa”, sostuvo Sierra, aclarando que “nosotros tenemos los sueldos congelados desde el año pasado. Entendemos la situación de la Provincia, que no está así por la pandemia sino que venimos hace años con atrasos y pagos escalonados que ya no lo son. No nos olvidemos de que recién ahora se están terminando de pagar acuerdos paritarios de 2019 y con el agravante de que en siete meses del año hemos percibido tres y no cobraremos el medio aguinaldo, sin mencionar la inflación”.

En este contexto, añadió que “yo he tenido reuniones con el gobernador por acuerdos que no se han cumplido. Estamos pidiendo un compromiso de quienes hoy son responsables de los destinos de la provincia para que nos garanticen la previsibilidad”.

No obstante, garantizó la prestación de los empleados legislativos para hacer posible las sesiones de la semana próxima. “Si firmamos un acuerdo y percibimos nuestro salario de abril no habría problemas”, concluyó.