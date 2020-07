Chubut | Lloyd Jones criticó duramente a Arcioni “Falló como Gobernador”

La diputada provincial del Interbloque de “Chubut al Frente” criticó duramente al Gobernador por “no cumplir con la palabra ni con las promesas a los trabajadores” y también le respondió a Massoni porque “ensucia a toda la clase política con sus declaraciones”.

“Arcioni tendría que dejarse ayudar, trabajar en consensos, escuchar, dialogar y no lo hace. Trabaja en soledad con los cinco amigos que tiene en Fontana 50. En su momento, yo iba en una Lista donde él era parte del Gobierno. No cumplió en nada de lo que dijo que iba a hacer. No me arrepiento de haber ido como candidata a diputada porque yo trabajo para la gente y acá me puso el Pueblo. Arcioni no cumplió con su palabra ni con las promesas que les hizo a los trabajadores. Falló como Gobernador”, afirmó la diputada.

“Si la política de Massoni es atacar a los barrios más vulnerables, no puede estar en el Ministerio”

Respecto de las declaraciones del Ministro de Seguridad Federico Massoni sobre la presunta protección al delito por parte de los miembros de los 3 poderes del Estado, Lloyd Jones expresó: “Llama la atención el trato que el ministro de Seguridad tiene con los vecinos de los barrios más vulnerables de Trelew. No lo comparto. Si la política de Massoni es atacar a los barrios más vulnerables, no puede estar en el Ministerio. Estigmatiza a todo el sector. Es gente trabajadora. Yo milito en los barrios Inta y Moreyra. Hizo retenes de seguridad cuando no había ningún caso de Covid-19. Desde marzo, que está estigmatizando. Si el ministro de Seguridad tiene esas aseveraciones y constancias de lo que está diciendo, tiene que ir a la Justicia y denunciarlo con nombre y apellido. Está ensuciando a toda la clase política con declaraciones que no se sabe de donde salieron”.

“Los Intendentes trabajan en soledad”

En relación con las duras declaraciones de Gustavo Sastre, la legisladora precisó: “No sólo el Intendente Sastre sino todos los otros Intendentes de la provincia están trabajando en soledad y sin ayuda del Gobierno Provincial. El vicegobernador y el Intendente de Puerto Madryn enfrentaron el conflicto de la Pesca en soledad. Un funcionario provincial (en este caso, el Secretario de Pesca Adrián Awstin) tendría que haber estado ahí y no estuvo. Se sacan los problemas de encima diciendo que le pertenecen al Gobierno Nacional o a otra persona. El Gobierno de Mariano Arcioni no enfrenta ningún conflicto, nunca tienen nada que ver con lo que sucede en la provincia. A Maderna le pasa lo mismo con la falta del trabajo en territorio por parte del Ministro de Familia de la Provincia. Los Intendentes trabajan en soledad” acotó.

Las llegadas de Touriñán y Hermida al Gabinete Provincial

Leyla Lloyd Jones consideró que “la llegada de Touriñán le puede dar volumen político porque viene de la Política y es peronista. Hay que ver si el Gobernador se deja ayudar porque puede llegar alguien con muchas intenciones de hacer pero hay que ver si lo dejan”.

“No lo conozco a Gustavo Hermida que –mañana- va a asumir en el Ministerio de la Familia. Esperemos que le de otro vuelco porque hasta ahora ese Ministerio sólo tuvo escándalos. Es fundamental el trabajo que se realiza en todo el territorio provincial”, cerró la diputada.

Fuente: ADNSUR