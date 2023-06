Chubut | Treffinger y su definición sobre Torres “Es un chico que vivió de los padres hasta que pasó a vivir de los chubutenses”

El candidato a gobernador por el PLICH, cuestionó la trayectoria y falta de proyectos de Ignacio Torres.

En una entrevista, el candidato a gobernador de la provincia de Chubut por el Partido Liberal Independiente Chubutense (PLICH), César Treffinger, expresó duras críticas hacia Ignacio Torres, candidato a gobernador por el partido Juntos por el Cambio.“Es un chico que vivió de los padres hasta que pasó a vivir de los chubutenses”

Con ironía, el candidato de Javier Milei en Chubut resaltó la trayectoria de su contrincante político, señalando que “El recorrido creo que fue, si no me equivoco, Pami, gestión que no terminó” y recordó que “Después siguió por el plan Patagonia, un plan que no le trajo ningún beneficio a nadie, ni a Chubut ni a los patagónicos”.

El candidato del PLICH destacó además que, en su opinión, Torres ha ocupado cargos como diputado y senador sin cumplir mandato, y ahora se presenta nuevamente como candidato sin presentar proyectos propios de relevancia para la provincia de Chubut “Lo que es peor es que no hay ningún proyecto de su autoría que realmente valga la pena y que vaya a darle algún beneficio a la provincia del Chubut, solamente son de apoyo y de declaración”.

Treffinger no escatimó en su crítica y cerró poniendo un llamativo ejemplo “Torres es como el chico que mandas a la uni a Buenos Aires, le pagas la universidad, le pagas el departamento y pasan cuatro o cinco años y no te promocionan una batería y no te saco ningún final. Eso es”.