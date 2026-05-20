Conmoción en la Policía del Chubut por la muerte del sargento Daniel Díaz en Comodoro Rivadavia

El efectivo policial se quitó la vida. Desde la fuerza activaron asistencia psicológica y contención para familiares y compañeros.

El subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, confirmó este miércoles la muerte del sargento primero Daniel Díaz, quien se quitó la vida en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El hecho generó un fuerte impacto dentro de la fuerza policial y en la comunidad local.

“En horas de la noche, ayer en Comodoro, tuvimos la lamentable noticia de que un Sargento Díaz Daniel se efectuó un disparo con su arma reglamentaria y terminó con su vida”, expresó Zabala durante una entrevista radial, donde remarcó la delicadeza del caso y pidió respeto hacia la familia.

El comisario explicó que desde la institución se activó un operativo de asistencia y contención para los familiares y compañeros del efectivo fallecido. “Tenemos la parte de acción social y servicio social, y el equipo técnico inmediatamente se dirigió al lugar para abordar a toda la familia”, señaló.

Además, indicó que profesionales especializados viajaron desde Rawson para intervenir en la situación. “Salieron con los facultativos correspondientes, con los psicólogos, para poder abordar el tema de raíz y ver cuál fue el trasfondo de la situación”, detalló el subjefe policial.

Zabala evitó profundizar sobre aspectos personales del caso para preservar la intimidad de los allegados. “Es algo delicado, es algo interno en la familia que se trabajará con los profesionales correspondientes para brindarles la asistencia y la contención pertinente”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario reconoció el dolor que atraviesa la fuerza tras la tragedia. “Cuando sucede este tipo de hechos es una tristeza profunda para toda la familia policial”, afirmó. Daniel Díaz prestaba servicios en la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia y, según confirmó Zabala, tanto él como su pareja integraban la institución policial.