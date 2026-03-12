Hezbollah dispara decenas de cohetes contra Israel y abre una nueva ofensiva

El grupo chiita anunció una nueva ofensiva militar denominada “Al-Asf al-Ma’kul”.



El grupo chiita libanés Hezbollah lanzó una de las mayores andanadas de cohetes contra el norte de Israel desde que se intensificaron las hostilidades a comienzos de marzo, lo que obligó a las autoridades israelíes a ordenar a la población permanecer cerca de refugios antiaéreos.

Las sirenas de alerta antiaérea se activaron en la ciudad de Haifa y en amplias zonas de la región de Galilea y los Altos del Golán tras el lanzamiento de decenas de cohetes desde territorio libanés. Según los primeros reportes, se trata de una de las ofensivas con mayor volumen de proyectiles disparados desde que se agravó la tensión en la frontera norte.

Hasta el momento no se informaron heridos, aunque equipos médicos y de emergencia inspeccionan distintos puntos donde se registraron impactos. En paralelo, el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel pidió a los residentes del norte del país mantenerse cerca de refugios mientras continúa la ofensiva desde el sur del Líbano, según supo la Agencia Noticias Argentinas, a través de AGN.

Hezbollah anunció la operación “Al-Asf al-Ma’kul”

En simultáneo con los ataques, Hezbollah confirmó el inicio de una nueva ofensiva militar denominada “Al-Asf al-Ma’kul” contra Israel. El anuncio fue difundido a través de un comunicado de la llamada “resistencia islámica”, acompañado por una imagen propagandística que declara la apertura formal de la operación.

La publicación, fechada el 11 de marzo de 2026, coincide con una jornada marcada por intensos lanzamientos de cohetes y drones desde el sur del Líbano hacia territorio israelí, en lo que analistas consideran un intento de elevar el nivel del enfrentamiento en el frente norte.

El significado del nombre elegido para la ofensiva

El nombre “Al-Asf al-Ma’kul” tiene una fuerte carga simbólica. La expresión proviene del Corán y significa aproximadamente “paja devorada” o “paja triturada”, una metáfora que describe la destrucción total del enemigo en el relato de la derrota del llamado “Ejército del Elefante”.

La frase ya había sido utilizada anteriormente por organizaciones islamistas. El movimiento palestino Hamas la empleó para referirse a su campaña militar durante la guerra de Gaza de 2014, conocida en Israel como la Operation Protective Edge.