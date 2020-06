Enrique Sacco reveló cómo fue el último día de Débora Pérez Volpin

En diálogo con Intrusos, el conductor radial recordó la noche y la mañana previa a la muerte de la periodista tras practicarse una endoscopia por un fuerte dolor abdominal.

Débora Pérez Volpin murió el 6 de febrero de 2018 tras realizarse una endoscopia en el Sanatorio La Trinidad de Palermo por un fuerte dolor abdominal. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 resolvió que su deceso se produjo a raíz de la perforación del esófago durante el estudio y condenó al médico Diego Bialolenkier a tres años de prisión condicional y lo inhabilitó por siete años y medio.

«Débora estaba impecable. Ella ya no tenía dolores el lunes a la noche, pero como habían pautado en vez de irse a su casa y volver hacerse los estudios, era lo más lógico, en el momento que va para el estudio estaba impecable. El estudio estaba programado para el día miércoles en otra institución. Venía arrastrando un dolor estomacal. Iba a hacerse todos los chequeos antes de empezar la actividad como electa. Era parte de una batería de estudios. Era un estudio más”, recordó Sacco.

«Yo había programado todo el miércoles, que era el día que se lo iba a hacer, y la internación fue el lunes a la noche para seguir haciéndose estudios, fui a trabajar y me iba a la clínica a buscarla, habíamos quedado eso para después ir a cenar. Era un estudio de rutina. Cuando iba en camino me llaman para decirme que se había complicado. Cuando llegué nos comunicaron. Solo quien lo vive puede saber lo que son esos instantes entre que te avisan que se complicó y te dicen lo que pasa. Iba manejando y temblaba, no sé cómo hice cuando manejaba y cómo dejé el auto en la cochera de enfrente. Ahí me encontré con los chicos que se iban de viaje ese día y la iban a despedir. Ellos no se habían enterado. Me lo comunican a mí y en realidad nunca se los pude comunicar, fue un abrazo», sentenció.

Además Sacco contó cómo fue que conoció a la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: «Podría decirte que Débora me puso a María Eugenia en frente. Ese día no iba a ir al programa. Estaba almorzando con mi abogado y le había dicho a la producción que si el fallo salía iba a ir. Y así fue, por eso te digo que si no fuera por el caso quizá no la hubiera conocido».