Exitosa jornada en El Hoyo sobre cultivo de olivo en zonas frías

Gran participación en el seminario sobre olivo en zonas frías, que reunió a productores y municipios para potenciar esta alternativa productiva regional.

Con una amplia convocatoria, se desarrolló en el Auditorio de El Hoyo el seminario “Cultivo de Olivo en Zonas Frías”, organizado por la Asociación de Productores de Lago Puelo junto a las Direcciones de Producción de Lago Puelo y El Hoyo.

El evento combinó participación presencial y virtual, reflejando el creciente interés por el desarrollo del olivo como alternativa productiva en la región. Asistieron productores de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila y otras localidades, además de referentes municipales de Hualjaina y El Maitén, quienes destacaron la importancia de impulsar esta actividad en toda la Comarca Andina.

Durante la jornada se abordaron las condiciones necesarias para el cultivo en climas fríos, los manejos productivos y el potencial del olivo para generar arraigo y fortalecer a las familias rurales. También se presentó un panorama de la producción mundial y se resaltó el valor patrimonial de los olivos históricos de la Patagonia, incluyendo ejemplares únicos como el de Bariloche y los que serán relevados próximamente en la Comarca.

La organización destacó el acompañamiento institucional de la Universidad de Río Negro y la Universidad del Comahue, subrayando que la incorporación del olivo aporta diversidad y sustentabilidad a los proyectos productivos locales. El evento fue declarado de Interés Municipal mediante Ordenanza N.º 23/25 C.D. MLP y cuenta con reconocimiento del Senado de la Nación.

Desde el área de Producción se agradeció especialmente a Víctor Tomaselli, maestro oleario, por su aporte técnico, y a la Asociación de Productores Agropecuarios de Lago Puelo por la coordinación general del encuentro.