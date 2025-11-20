Ultimas Noticias

SEROS confirmó bajas de prestadores tras denuncias por cobro de plus ilegal

Además la obra social avanza en la auditoría de otras acusaciones realizadas por afiliados.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), a través de su obra social SEROS, confirmó que, en el marco del plan institucional “El Plus es Ilegal”, se han efectivizado acciones disciplinarias concretas a prestadores a partir de denuncias realizadas por afiliados a los canales habilitados.

SEROS formalizó días atrás la baja de dos prestadores, entre los que se cuenta un profesional kinesiólogo y un profesional odontólogo, ambos involucrados en el cobro indebido de plus fuera de convenio por prestaciones.

Asimismo, se encuentran en proceso de verificación al menos cinco denuncias adicionales correspondientes a otras disciplinas profesionales, actualmente en evaluación por las áreas técnicas y de auditoría de la obra social.

En este contexto, el ISSyS recuerda a la comunidad afiliada la importancia de estas medidas que reafirman el objetivo del plan institucional destinado a concientizar a los afiliados, promover el uso de vías de denuncia accesibles y garantizar un sistema de prestaciones transparente y ajustado a normativa.

Formulario de denuncias: www.issys.gov.ar/denuncias Atención presencial en Casa Central: Rivadavia 430, Rawson, y Delegaciones SEROS en toda la provincia.

El ISSyS recuerda que el cobro de plus constituye una práctica ilegal y continuará trabajando para asegurar el cumplimiento de los convenios y la protección de los derechos de la comunidad afiliada.

Para conocer más sobre la campaña Plus ilegal los afiliados e interesados pueden ingresar a https://www.issys.gov.ar/el-plus-es-ilegal/

