Gualjaina | Limarieri dejó el frente “Arriba Chubut”

El intendente se bajó del armado de Luque / Sastre por diferencias con el apoderado del partido José Arrechea. Ya tiene el llamado de otros partidos políticos.

En una inesperada decisión, el intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, retiró su candidatura a la reelección por el frente «Arriba Chubut», señalando al apoderado del partido, José Arrechea, por permitir la presentación de otro candidato que, según él, no cumple con los requisitos exigidos por el frente electoral.

Limarieri expresó su indignación ante lo que calificó como «desprolijidad» por parte de Arrechea, destacando la importancia de respetar las normas establecidas en el proceso electoral. Además, denunció que su impugnación no ha sido tratada adecuadamente y criticó la supuesta afiliación espontánea del otro candidato, argumentando que dicha práctica genera desconfianza en la ciudadanía.

“Cuando la gente nos putea y nos dice que los políticos son capaz de todo tienen razón, yo no quiero ser así, acá no era el tema de ir a una reelección, la gente es quien me avala, pero en ese cruce de internas, según el porcentaje que obtuviera y si yo ganara tenía que llevar un porcentaje de sus concejales en mi lista, tenía que negociar los nombres, ayer con la frente el alto fui y retire mi lista, esto va más allá de mis principios”, índico.

Limarieri admitió que luego de su decisión de retirar su candidatura recibió llamados de diversos partidos políticos, “llegue a mi casa y le dije a mi mujer acá se terminó, pero mi celular no paró de sonar, mucha gente me llamó por los cambios que ven en Gualjaina, me lleve una sorpresa terrible de muchos referentes políticos de varios espacios reconociendo como crece Gualjaina, eso me lleva a rever la decisión, me debo una charla con todo mi equipo y mi gabinete”, indicó.