Juan Pablo Luque lanzó su precandidatura a diputado nacional

“Tenemos que estar cuando la gente lo necesita y ese momento es ahora”,dijo el exintendente y excandidato a gobernador de Chubut.



Este domingo, el exintendente y excandidato a gobernador de Chubut, Juan Pablo Luque, oficializó su intención de competir en las Legislativas 2025. “El silencio aturde y no es tiempo para cobardes”, sentenció respecto a la actualidad que lo llevó a tomar la decisión.

“El silencio aturde. Hay mucho ruido en la calle. Ruido de los que reclaman ser escuchados y silencio de algunos de los que juraron representarnos”, es la primera frase de un mensaje que encabeza su campaña.

“No me voy a hacer el distraído ante las injusticias. Siento la responsabilidad de defender a quienes no encuentran respuestas. Somos muchos los que elegimos no resignarnos. Vamos a representar los verdaderos intereses de los chubutenses, de los que se esfuerzan todos los días”, expresó Luque.

De esta forma, Luque confirma sus intenciones de competir como precandidato a diputado nacional del frente Unidos Podemos.