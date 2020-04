Rada Tilly | El intendente Juncos apuntó a Massoni y cuestionó las contradicciones de provincia

El intendente de Rada Tilly es uno de los mandatarios que solicitó al gobernador Mariano Arcioni la reunión de mañana para intentar alcanzar un acuerdo que no confunda a la ciudadanía.



El intendente de Rada Tilly, Luis Juncos cuestionó los mensajes contradictorios que recibe la ciudadanía, fundamentalmente por las atribuciones que va sumando el ministro provincial de Seguridad, Federico Massoni.

De allí que junto con el comodorense Juan Pablo Luque y otros mandatarios municipales, solicitarán una reunión con el gobernador Mariano Arcioni, la cual tendría lugar mañana en Rawson.

“Estamos intentando consensuar y llegar con un mensaje común a la gente. Hoy los mensajes son distintos. Quien nos dice qué y cómo hacer a todos es el Decreto nacional, pero después aparecen resoluciones ministeriales del gobierno provincial que no se condicen con normativas que adoptamos como municipio, en lo comercial por ejemplo”, sostuvo Juncos.

A continuación puso como ejemplo el tema del DNI para comprar en supermercados. “Decidimos con el intendente de Comodoro que no iba a ser aplicado en nuestra zona y nos encontramos con que este fin de semana hubo controles del ministerio de Seguridad para que no circulara gente que no tuviera determinada documentación”, acotó.

“Mañana tendremos una reunión con el gobernador para tratar de consensuar estas cosas. La idea es consensuar y fundamentalmente tratar de dar a la población un mensaje común que hoy no podemos dar”, resaltó Juncos en FM Del Mar.

Este hecho se suma al cierre de los locales extrabancarios de cobro de impuestos y servicios dispuesto por el ministerio de Massoni en Comodoro el último miércoles, los que habían sido autorizados a abrir dos días antes.

Curiosamente, los mismos funcionan hoy, aunque ahora con el aval del gobierno de Arcioni.

Fuente: El extremo sur