Alfredo Béliz llevará su campaña este viernes por barrios de Puerto Madryn

Durante este viernes, el candidato impulsará su estrategia de contacto barrial con pasos por cinco sectores y un cierre en las instalaciones del SEC.

Béliz realizará una recorrida por distintos barrios de Puerto Madryn con encuentros con vecinos y charlas abiertas, en el marco de su campaña para las próximas elecciones.

Béliz remarcó: «Durante la recorrida se pondrá el foco en la propuesta de una mesa de diálogo social con quienes se ven afectados por las leyes foráneas que impulsa nación que ahogan la vida cotidiana». Esa idea se mantiene como eje de campaña y la plantea como respuesta a problemas concretos: desempleo, trabajo en negro y costos que afectan tanto a familias como a pequeños comercios.

Agenda barrial

La recorrida incluirá actividades en los barrios Santa María del Mar, Roque González, Progreso, Malvinas y Nueva Chubut, finalizando en el encuentro cultural recreativo y deportivo para adultos mayores en camping del SEC.

En cada sector, la intención es abrir espacios de diálogo directo con los vecinos, mostrando que la campaña busca estar presente en la realidad de la ciudad.