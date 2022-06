Cholila | Padres denuncian que maestra maltrata a sus hijos y piden que sea apartada

Padres de chicos del Nivel Primario de la Escuela Nº 80 de Cholila manifestaron su preocupación ya que denuncian que sus hijos sufren maltrato y solicitan intervención de autoridades del Ministerio de Educación.

Madres y Padres de alumnos de la Escuela Nº 80 de Cholila, que están pasando por esta situación decidieron no quedarse de brazos cruzados. Cansados de ir y venir planteando los hechos y buscando soluciones, relataron a este medio lo que venían padeciendo sus hijos desde hace un tiempo.

En diálogo con Cadena de los Andes FM 96.1 Gustavo Galindo y Daniela Cantero, en representación del grupo de padres explicaron que ya hicieron notas y pedidos a las autoridades “Todos los papás del grado nos juntamos, hicimos el acta correspondiente, nos dirigimos al director. Está escrito los relatos de nuestros hijos, hay niños que se han hecho pis y no podemos callar más esto”, dijo Galindo.

Según contaron en la entrevistada, hay muchos alumnos que no quieren volver al colegio, que están angustiados o con miedo.

“Nosotros como familia solicitamos un lugar seguro para nuestros hijos y para nuestras hijas. Lo que nos dice el director en su momento con la vicedirectora es que se iba a poner a alguien a trabajar con la docente. No es la solución por todas las cosas que vienen sucediendo, sentimos que las cosas no están bien en tercero, hay un montón de variantes para poder solucionar la cuestión. Se tiene que llevar a cabo de manera urgente, porque está siendo vulnerado el derecho de nuestros hijos a una escuela segura, placentera, de contención y de felicidad”. expresó Cantero.

Por su parte, Galindo aclaró “No estamos pidiendo que la dejen sin trabajo a la docente… ¡no!.. qué la aparten de estar al frente de la clase”.

En el mismo sentido Cantero afirmó “Vuelvo a reiterar, yo no me voy a meter en el trabajo de nadie, no me gusta que nadie se quede sin trabajo, lo que sí quiero que quede claro, es que hay otros lugares en una institución qué podés estar trabajando si no podés hoy estar a cargo, al frente de un aula con chicos y chicas”.

Cabe mencionar que son alrededor de 15 familias y por este inconveniente se vieron obligados a contratar a una maestra particular para que les dé clases a los niños y niñas en el Centro cultural “El morro” todo costeado por ellos mismos.