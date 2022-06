Chubut | Castro “Estoy convencido que la RAM no representa a la comunidad mapuche”

El Ministro de Seguridad, indicó que la Resistencia Ancestral Mapuche “Representa a una porción de gente que dudo que sean de origen mapuche y que se arrogan una representatividad que no se las dio nadie”. además señaló que se está investigando la nota hallada en el incendio de la cabaña de El Pedregoso y señaló que “podría no ser tan real”, que se debe investigar ya que “puede haber otra situación en el medio”.

El Ministro de Seguridad, Miguel Castro, se refirió a través del programa «de cara a la actualidad» (Radio 3) al incendio de la cabaña en la zona de El Pedregoso, en El Hoyo, y subrayó que se está investigando lo ocurrido, poniendo énfasis en pericias a la nota hallada y que atribuía responsabilidades a la RAM.

Castro enfatizó que “lo primero que hay que hacer es determinar si realmente es un hecho delictivo reivindicado por alguna organización en particular, más allá de un panfleto que puede no ser tan real”, sentenció.

“En principio el norte que fijamos es este, la Brigada y Criminalística están trabajando. Se está analizando y se podría orientar a los autores materiales del hecho”, sentenció, enfatizando que con ello “podemos tener una cuestión más certera de donde viene el caso”.

El Ministro no descartó que pueda tratarse de una pista falsa o de direccionamiento del caso, “es una posibilidad, puede haber otra situación en el medio y ya que están generan esto”; poniendo énfasis que en principio “no hay ninguna otra información que no sea ese papel”, sumado a que no hubo reivindicaciones posteriores.

El titular del área de Seguridad remarcó que en Chubut, al menos en conocimiento del Ministerio, “no hay planteos de reivindicaciones particulares” de Pueblos Originarios, “hay conflictos de vecinos, como en todos lados, los conflictos se circunscriben a cuestiones de vecindad”.

En otro tramo, se refirió a la denominada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y apuntó que “estoy convencido que la RAM no representa a la comunidad mapuche. Representa a una porción de gente que dudo que sean de origen mapuche y que se arrogan una representatividad que no se las dio nadie”.

“La comunidad mapuche no tiene conflictos con sus vecinos, (en la región cordillerana) la población en su gran mayoría es de origen mapuche y es una comunidad que no es belicosa”, sentenció.