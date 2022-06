Chubut | Arrechea habló del encuentro provincial de referentes del peronismo

De la reunión participaron Ricardo Sastre, Carlos Linares, Adrián Maderna, Juan Pablo Luque, Rafael Williams, Carlos Eliceche, Norberto Yauhar y Blas Meza Evans.

Se concretó una importante reunión política. Se trata de un nuevo encuentro de referentes y autoridades del Partido Justicialista de nuestra provincia con miras a generar una buena plataforma electoral de cara al 2023.

En el encuentro estuvo José Salvador Arrechea, presidente del Congreso del PJ Chubut, el vicegobernador Ricardo Sastre, el senador Carlos Linares, el Intendente de Trelew, Adrián Maderna; de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; los diputados Rafael Williams, Carlos Eliceche, el ex ministro nacional Norberto Yauhar y el ex diputado Blas Meza Evans.

Arrechea confirmó que se comenzó a analizar la situación actual y de cara a las elecciones del 2023, “el escenario es complejo porque todavía no hay certezas de las fechas electorales, no está definido”.

Apuntó que “estas reuniones no son resolutivas, sino que son conversaciones de sectores tendientes a que el partido tome decisiones orgánicas sobre alianzas, acuerdos y sistema electoral, viendo la realidad de cada lugar”.

El dirigente calificó el encuentro como “importante”, y en este sentido se enfocó en la “incertidumbre” respecto a las fechas de las elecciones próximas. “No hay precisiones de la elecciones, Acioni no ha definido porque la definición es una facultad exagerada que tiene el Gobernador”, sostuvo.

Por ello, “tenemos esta dificultas que a un año no se puede organizar un trabajo porque no se sabe cuándo serán las elecciones y hay que convivir con esta situación”. En esta línea, acotó que personalmente “no me parece mal separar elecciones”, reconociendo que “no hay una opinión generalizada (en el PJ) sobre qué es lo conveniente electoralmente”.

En este contexto, reconoció que del encuentro participaron varios eventuales precandidatos y que se conversó sobre temas como la Ley de Lemas, las PASO en el partido, entre otras cuestiones.

Cerró señalando que la reunión “no pretendió ser ninguna reunión que represente a un 100% del peronismo”, reconociendo que “otros quieren ser (candidatos) y no estaban” en este encuentro.