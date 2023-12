Chubut | Sastre “yo siempre voy a estar del lado de los que buscan mejorarle la calidad de vida a los vecino”

El vicegobernador se refirió a su futuro. Y también a la posible incorporación al gabinete nacional.

Así lo admitió el Vicegobernador Ricardo Sastre, a poco de terminar su mandato en el actual Gobierno Provincial. “No me desespera ocupar un cargo en la función pública. Sé también que todos dicen lo mismo cuando abandonan un cargo, pero entiendo que la política tiene sus momentos, y debemos tener paciencia y seguir trabajando desde el lugar en el que estemos. Yo siempre que la prioridad sea el bienestar de los vecinos de esta provincia, voy a dar una mano desde el lugar que nos toque”, destacó Sastre según una gacetilla oficial.

A modo de balance por lo vivido en estos años, destaca que “con la gente hemos logrado una unión muy particular. Cuando tuve la posibilidad de ser diputado, trabajé con muchos vecinos de mi ciudad que me fueron dando una mano, y tuvimos la posibilidad de llegar a la primera intendencia en 2011. Siempre digo que por más que amo Chubut, y me encantaría tener la chance de ser Gobernador algún día, no existe mejor cargo que el de ser Intendente de la ciudad que resulta tu lugar en el mundo. El tuyo y el de tu familia, ese que no cambiarías por nada. Eso significa para nosotros Puerto Madryn. Y ser intendente allí dos veces seguidas, no tiene comparación. La química con el vecino, el cara a cara cotidiano. Es otra cosa. En la Legislatura cumplimos con el rol que nos tocaba, pero está claro que algunos dirigentes tienen más afinidad con un ambiente que con otro. Yo me siento una persona mucho más capaz, cuando estoy en un Departamento Ejecutivo. Lo del Poder Legislativo me gusta, pero siento que no es lo mío. No sirvo para estar en un despacho o en una oficina, o sentado sesionando en un recinto. Yo quiero estar en la calle, recorrer barrios, hablar con la gente, eso es lo que nunca está de más. El contacto sincero con el vecino, durante los cuatro años que dure tu período de gobierno”, admite.

“NO ES CASUALIDAD”

Para el Vicegobernador “las formas de hacer política tienen mucho que ver con lo que uno termina construyendo. Y para mí la mejor forma de construir, es estando cerca de la gente. Así lo hicimos desde el primer día que asumimos la intendencia de Madryn. No estábamos nunca en el despacho, siempre andábamos en la calle recorriendo alguna obra, o hablando con la gente. Me acuerdo que volvíamos al Municipio para alguna reunión o para firmar algunos papeles que tenían que salir ese mismo día, y seguíamos en la calle. A mí me gusta esa manera, soy feliz haciéndolo de esa forma”.

Y admite que “no es casualidad que ahora haya ganado su segunda intendencia Gustavo (Sastre) en Madryn, porque tenemos formas similares y la gente lo sabe. Saben que nos van a encontrar en el municipio todos los días y a cualquier hora, o que nos van a cruzar en algún punto de la ciudad, como mucho acompañados por algún funcionario, o solos. Nos conocen, saben cómo nos manejamos, nos gusta darle una mano a todos, y nos fascina hacer cosas en la ciudad, jactarnos de que cada día está más linda pero no desde un discurso, sino con realidades. Saben que somos apasionados y que nos gusta hacer las cosas una sola vez, pero hacerlas muy bien”.

Además, sobre la gestión que se viene, prevé “un escenario atípico, quizás por la variedad. En Madryn, por ejemplo, será Intendente Gustavo que llegó por el PJ, con un Gobernador del PRO en Chubut, y un Presidente de La Libertad Avanza en Argentina. Pero a pesar de ello soy muy optimista de que puedan encontrar coincidencias para que les vaya bien a todos. Es lo que queremos”.

“SUMAR ENTRE TODOS”

“Acá en nuestra provincia, y cuando me tocó ser intendente en Madryn en esos dos períodos, lo hemos mencionado hasta el hartazgo. No somos partidarios de seguir marcando o profundizando diferencias entre partidos o colores. Todos los vecinos de Chubut, sin importar esas banderas, deben trabajar para que le vaya bien a toda la provincia, y como argentinos debemos hacer lo mismo por el bien de nuestro país. Hay que terminar de una buena vez con todo esto que nos separa. Que los cargos sean ocupados por los que se destacan en lo suyo, por los mejores de la materia, sin importar de qué cuadro político vienen. En Argentina tenemos gente de sobra para poder lograrlo”, dice el Vicegobernador.

Además, en ese mismo sentido, advirtió que “siempre los mejores resultados que se han logrado en política, han venido de la mano de la apertura y la conformación de alguna mesa donde hayan actores que representen a todos los sectores. Nosotros somos convencidos, y los que nos conocen lo saben, de que no existe mejor herramienta que el diálogo y la pluralidad a la hora de gobernar. Madryn, por ejemplo, hace años que es un Municipio de puertas abiertas. Nosotros tuvimos, y Gustavo también, funcionarios peronistas, radicales, del PRO. No nos importa eso a la hora de conformar un equipo, nos importa que esos que vienen, sean los mejores que hay en la ciudad para esa tarea. El objetivo es hacer crecer, dotar de oportunidades y embellecer el lugar en el que vivimos. Después discutimos, si hiciera falta, por qué partido simpatiza cada uno, pero primero los objetivos a cumplir, y es sumando entre todos”.

RUMORES Y CERTEZAS

En la última semana trascendió la posibilidad de que el actual Vicegobernador de la Provincia pueda estar en un área clave para Chubut a nivel nacional, como es la pesca.

Al respecto indicó que “yo siempre voy a estar del lado de los que buscan mejorarle la calidad de vida a los vecinos de toda la provincia, y en ese sentido daremos una mano desde el lugar que nos toque. ¿Sirve a la provincia que yo ocupe ese lugar? Se analizará. ¿No sirve? No se analiza y punto. Siempre buscaremos que las decisiones sean lo mejor para el conjunto. Así lo hicimos a la hora de afrontar las elecciones en 2019 y también en 2023, siempre pusimos el proyecto global por encima de las aspiraciones personales. Me pude haber equivocado o no, son las reglas del juego y en política son estas”.

Sobre el futuro inmediato, admitió que “lo he manifestado ya en varias ocasiones. Mi familia históricamente trabajó en el sector privado, y también lo hicimos nosotros toda la vida. Así que seguiré abocado a esas cuestiones, pensando a futuro. El proyecto político que hemos construido desde Madryn hace más de diez años está más fuerte que nunca, próximo a comenzar su cuarta intendencia consecutiva, y siempre iremos por más. Analizaremos los pasos a seguir, hay tiempo para hacerlo”, cerró.