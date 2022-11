Trelew | Dejó el auto para correr y cuando volvió le habían robado las cuatro cubiertas

Fue en un sector de bardas del acceso sur a la ciudad.

Es un llamativo hecho que hubo en las últimas horas en un sector de bardas del acceso sur de Trelew y su damnificado, un joven comerciante de esta ciudad, al hablar con Radio 3 AM 780, no descartó que haya sido “un robo por encargo”. En una hora que estuvo alejado del coche le sacaron las ruedas. Fue a plena luz del día, y la policía, raramente, dio a conocer el caso de manera oficial.

Ocurrió el lunes entre las 13,15 y las 14,15 en un sector próximo al autódromo «Mar y Valle». “Siempre nos juntamos a entrenar y vamos a los mismos lugares”, contó Miguel, de 31 años, haciendo referencia a que él integra un grupo de gente que sale a correr por ese sector periférico de Trelew.

–¿Y no viste algún vehículo por las inmediaciones cuando dejaste el auto? Se le consultó. “No, porque nosotros ni bien hacemos ciento cincuenta o doscientos metros ya no vemos ni siquiera la ruta, porque nos metemos a los cañadones (que hay en ese sector)”, indicó. “A doscientos metros ya perdemos de vista todo”, acotó.

–¿Había otros vehículos ahí, además del tuyo? Se insistió. “No, no porque fui en otro horario, más temprano, porque siempre somos varios que vamos ahí, eso depende del horario de trabajo y ayer (por el lunes) fui solo, más temprano, cerca del mediodía. Pero por ese lugar pasan camiones u otros vehículos y nunca me imaginé que me iba a pasar algo así”, sostuvo.

“Me fui con mi teléfono, con las llaves del auto a correr y cuando volví era la desesperación: quería llamar a la policía y tenía poca señal, tenía que moverme un poco para poderme comunicar…”, comentó el automovilista, quien dijo que estuvo desde las 15 horas aproximadamente hasta las 20 en el lugar por todos los tramites que debió realizar entre la denuncia a la policía, al seguro y la llegada de la grúa con la que pudo traer el coche hasta su domicilio.