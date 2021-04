Chubut | Caminoa se baja de la candidatura para las legislativas y postula a Menna y a Cimadevilla

La presidenta de la Unión Cívica Radical de Chubut fue analítica y aseguró que su rol está más ligado al de garantizar que todos los que tengan intención puedan presentar como candidatos. Postuló a Menna y a Cimadevilla como potenciales aspirantes al Senado.

La exdiputada y actual presidenta de la UCR, Jacquelin Caminoa, analizó la situación del partido de cara a las elecciones legislativas de este año y remarcó que el objetivo final es lograr la unidad, aunque lamentó que todo indica que habrá internas.

“Yo creo que hay dos postulantes. Uno es el doctor Cimadevilla y el otro el doctor Menna. Son los nombres que suenan”, afirmó Caminoa.

En torno a su nombre como posible candidata a diputada o senadora por Juntos por el Cambio, la dirigente del radicalismo fue clara: “Yo he dicho que soy más juez que parte. Si hay una lista de acuerdo, que no creo que pase porque es posible que haya una interna, yo tengo otro rol, garantizando que quien quiera ser candidato lo pueda ser”.

En este contexto, Caminoa fue categórica y aseveró en diálogo con Radio Chubut que “hoy yo me autoexcluyo, porque creo que mi rol no es ese, mi rol es otro. Lo hemos charlado mucho, por supuesto que me han convocado y yo he dicho que donde la UCR requiere que esté, voy a estar, pero creo que ahora no es ese lugar”.